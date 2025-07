Il Napoli guarda all'Inghilterra: se salta Ndoye, si valutano Grealish e Chiesa

Operazioni non semplici da chiudere come riportato da Il Corriere dello Sport, considerato che nel primo caso l'attaccante britannico ha un contratto in scadenza nel 2027 con uno stipendio di 15,6 milioni di sterline, quasi diciotto milioni di euro a stagione. Un importo impossibile da pareggiare per il Napoli che dovrà quindi lavorare con il Manchester City per un prestito nonostante ci sia la volontà dei britannici a lasciarlo andare per trovare più spazio e ritrovare sè stesso.