Messi non si presenta ai test: è convinto di non dover pagare la clausola

DALLA SPAGNA

La scelta di Messi di non presentarsi ai test medici previsti per oggi e di saltare la ripresa degli allenamenti di domani è il chiaro segnale che tutte le speranze del Barcellona di ricucire il rapporto sono naufragate davanti alla convinzione del giocatore. Che, secondo quanto riferito da "Cadena Ser", ha una certezza: la clausola di rescissione non vale per quest'ultimo anno, quindi il club che lo prenderà potrà fare a meno di versare i 700 milioni al Barça.

Il motivo è semplice. Messi nel 2017 ha firmato il suo ultimo rinnovo con il quale allungava il rapporto con i catalani per tre stagioni. C'era poi un'opzione su una quarta, che è quella appena terminata. In caso di rottura del contratto prima di quest'ultima sarebbe stato costretto a pagare la clausola, se invece la rottura fosse arrivata nella stagione in più, quest'obbligo sarebbe stato cancellato.

Ecco perché Leo non si fa problemi a non seguire gli obblighi del club: perché ritiene di non aver più vincoli con il Barça. Ovviamente non sono dello stesso avviso i dirigenti catalani. L'entourage di Messi, però, vuole evitare una battaglia legale dagli esiti incerti ed è questo il motivo per cui il campione argentino vuole al più presto incontrare Bartomeu per cercare di trovare una via amichevole al divorzio più clamoroso del decennio.