ROBBEN, C'E IL LEICESTER IN POLE

23/05/2019

Dopo l'addio al Bayern Monaco, Arjen Robben potrebbe ripartire dal Leicester. Lo riferisce il Daily Mail, secondo cui il club inglese sarebbe in pole per l'olandese. "Non so quale sarà il futuro, non è una decisione facile da prendere - ha spiegato alla BBC l'attaccante -. Il Leicester è un'opzione". Su Robben ci sono anche Psv e Lipsia.