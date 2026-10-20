Roma su Endrick? D'Amico: "Gennaio è lontano, ma faremo il massimo per il mister"

Il ds della Roma Tony D’Amico ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava: "I sette minuti finali con il Real? Sono stati particolari, senza respirare. Il calcio è questo, la Champions è una competizione difficile e restano gli 80 minuti spettacolari giocati dalla squadra. Col Real l'aspetto negativo sono i punti, ma abbiamo vissuto una grande serata e ci sono aspetti positivi. Endrick? Gennaio è lontano, ora ci concentriamo su noi stessi. Poi a gennaio faremo il massimo, per dare al mister risorse per affrontare al meglio tutte le partite".