Nkunku non ha dubbi: "Voglio restare al Lipsia. Però dipende dal Milan"

"Zidane è una leggenda, è il più grande calciatore che la Francia abbia mai avuto. Tutti lo adorano. Quando ero piccolo, era uno dei miei modelli di riferimento, ricordo benissimo il Mondiale 2006. Voglio tornare in nazionale, non ci sono dubbi". Dopo un inizio di stagione da favola in Bundesliga, Christopher Nkunku svela il sogno di tornare a vestire la maglia della Francia e parla anche del proprio futuro nel corso di una lunga intervista a Sport Bild: "A Lipsia sono molto felice, conosco la città e il club, sono a mio agio con tutto e tutti. E' un posto speciale per me. Qui ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita. Ho passato quattro anni splendidi, i tifosi mi vogliono bene e l'atmosfera è familiare. Tutto questo significa molto per me. Futuro? Siamo solo all'inizio della stagione, fosse per me resterei a lungo. Ma in una situazione del genere i due club devono trovare un accordo, non dipende solo da me."