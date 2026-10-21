Milan, Krosche sempre più vicino: chiusura ad un passo. Cosa farà in rossonero

Secondo quanto riportato da Corriere della Sera e Tuttosport, il ruolo del dirigente tedesco sarà centrale e spazierà a 360 gradi tra la gestione sportiva e le strategie di mercato. Krosche sarà un punto di raccordo fondamentale tra campo e società e avrà un contatto costante con l'allenatore Ruben Amorim e con la squadra, lavorando fianco a fianco a Milanello. Si occuperà poi di individuare e proporre profili funzionali al gioco del tecnico portoghese, con un occhio di riguardo sia alla competitività della rosa sia all'individuazione di giovani talenti e occasioni da valorizzare in ottica futura.