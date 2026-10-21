Milan, Krosche sempre più vicino: chiusura ad un passo. Cosa farà in rossonero

21 Ott 2026 - 09:10
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Markus Krosche © italyphotopress

Markus Krosche © italyphotopress

Il Milan stringe per il nuovo Head of Football. Nelle ultime ore, i contatti tra Gerry Cardinale e Markus Krosche si sono intensificati, avvicinando notevolmente la chiusura della trattativa. Già cercato dal club rossonero in estate, il dirigente tedesco ha chiesto e ottenuto la risoluzione del suo incarico con l'Eintracht Francoforte ed è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura in via Aldo Rossi.

La trattativa e i dettagli dell'accordo

 Manca ormai poco alla fumata bianca. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali, tra cui l'intesa sulle aree operative in cui Krosche andrà a muoversi e la questione legata all'indennizzo: per liberare definitivamente il manager, l'Eintracht Francoforte richiede il pagamento di una clausola rescissoria stimata intorno ai 4-5 milioni di euro.

Questa mossa conferma la volontà di Gerry Cardinale di rafforzare l'organigramma dirigenziale e di essere direttamente coinvolto nelle scelte strategiche, puntando su una figura di grande esperienza per lavorare fin da subito in vista della prossima sessione di mercato. Inoltre, Krosche avrebbe già espresso la volontà di portare a Milano i suoi uomini di fiducia.

Compiti e strategie

 Secondo quanto riportato da Corriere della Sera e Tuttosport, il ruolo del dirigente tedesco sarà centrale e spazierà a 360 gradi tra la gestione sportiva e le strategie di mercato. Krosche sarà un punto di raccordo fondamentale tra campo e società e avrà un contatto costante con l'allenatore Ruben Amorim e con la squadra, lavorando fianco a fianco a Milanello. Si occuperà poi di individuare e proporre profili funzionali al gioco del tecnico portoghese, con un occhio di riguardo sia alla competitività della rosa sia all'individuazione di giovani talenti e occasioni da valorizzare in ottica futura.

Con l'arrivo di Krosche, il Milan si prepara dunque a ridisegnare il proprio assetto sportivo, affidando a un profilo di spessore internazionale le chiavi del presente e del futuro rossonero.

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