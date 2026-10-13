Tutti pazzi per JJ Gabriel: il Real prova lo scatto per il 16enne che ha stregato l'Europa
Il giovane talento è in uscita dal Manchester United: tutte le big d'Europa su di lui. I Blancos però sembrano in vantaggio: contatti con l'entourage del ragazzo
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Le big di mezza Europa sono pronte a fare follie per un ragazzo di 16 anni. Questo è quello che sta accadendo nelle ultime settimane intorno a JJ Gabriel, fiore all'occhiello dell'Academy del Manchester United. La voglia di mettersi a confronto con i pro e, probabilmente, di un contratto più ricco, hanno spinto il classe 2010 a esternare la sua voglia di cambiare aria. Così, una volta compiuti i 16 anni d'età, tutte le grandi squadre del continente si sono informate su di lui, dando vita a una vera e propria corsa.
I Red Devils non vorrebbero assolutamente perdere JJ Gabriel, ritenendolo un potenziale futuro campione. Allo stesso tempo però da Old Trafford pensano di aver fatto tutto il possibile, e forse anche qualcosa di più, per convincerlo a proseguire il suo percorso di crescita a Manchester. Le sirene dalla Spagna suonano forti alle orecchie dell'inglese: Barcellona e Real Madrid si sono fatte sotto per assicurarsi quello che potrebbe essere il prossimo crack del calcio mondiale.
Secondo quanto riportato da As, i Blancos sarebbero in leggero vantaggio: ci sarebbe già stati contatti ufficiali con la dirigenza dello United per capire la valutazione del loro gioiello. Secondo quanto filtra, l'entuorage del ragazzo avrebbe chiesto uno stipendio da circa un milione di euro. Anche il Bayern Monaco si era fatto seriamente sotto ma JJ Gabriel sembra più propenso a un trasferimento in Liga. Ora la palla passa nelle mani dello United e dalle richieste per lasciar andare il loro potenziale campione.