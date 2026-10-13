Tutti pazzi per JJ Gabriel: il Real prova lo scatto per il 16enne che ha stregato l'Europa

Le big di mezza Europa sono pronte a fare follie per un ragazzo di 16 anni. Questo è quello che sta accadendo nelle ultime settimane intorno a JJ Gabriel, fiore all'occhiello dell'Academy del Manchester United. La voglia di mettersi a confronto con i pro e, probabilmente, di un contratto più ricco, hanno spinto il classe 2010 a esternare la sua voglia di cambiare aria. Così, una volta compiuti i 16 anni d'età, tutte le grandi squadre del continente si sono informate su di lui, dando vita a una vera e propria corsa.