Inter, il ds Baccin a Monza per visionare un obiettivo del Cagliari

Ieri allo stadio Brianteo, durante Monza-Cagliari, c'era anche l'Inter nella veste di Dario Baccini. Il ds nerazzurro (che ha preso il posto di Piero Ausilio, curiosamente anche lui a vedere la partita) ha visionato Alessandro Romano, centrocampista rossoblù recentemente convocato in Nazionale da Roberto Mancini che piace pure alla Juventus.
Secondo Tuttosport Baccin (che aveva guardato dal vivo Romano anche contro l'Atalanta) ha seguito con attenzione anche altri due giocatori: Paul Mendy, attaccante del Cagliari, e Gustavo Varela, punta del Monza ieri autore di una doppietta.