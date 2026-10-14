BUFERA

Caos a Manchester, i giocatori chiedono rinforzi: l'ombra di Conte piomba su Carrick

Il difensore argentino si è sfogato contro il lavoro del club, ma il suo allenatore rischia grosso: l'ex Napoli tra i possibili sostituti

14 Ott 2026 - 13:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

È caos in casa United. I Red Devils dopo un finale di annata che aveva fatto intravedere qualche spiraglio di luce sono ripiombati nel baratro. L'avvio di questa stagione ha assunto, di nuovo, i contorni dell'horror: 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5, 13 posto in campionato. In Champions, dopo la vittoria al debutto contro il Sabah, è arrivata la sconfitta per 2-0 a Madrid contro l'Atletico che ha reso ancora più incerta la posizione di Micheal Carrick.  

Lisandro Martinez: "Servono investimenti"

 Nelle interviste post Champions si è scatenata anche un'ulteriore bufera: Lisandro Martinez ha speso parole nette e decise contro il board del club. Dopo il ko al Metropolitano, il difensore argentino ha ammesso le responsabilità dei calciatori definendo la prestazione di squadra "pessima" ma ha anche chiesto maggiori investimenti per rinforzare la rosa. "Devo controllarmi, ma a volte quello che succede in campo è il riflesso, lo specchio, di ciò che è il nostro club in questo momento. La scorsa stagione è stata fantastica, ma adesso siamo lontani dalle migliori squadre. Dobbiamo portare altri giocatori per poter competere". Martinez chiama in causa indirettamente Jason Wilcox, direttore tecnico del club e la società: "Mi aspetto di più da lui. Mi aspetto di più da tutti. Servono maggiori investimenti? Sì, al cento per cento".

Leggi anche

Juve, occhio al Vigo: due ex Serie A e un laureato che ha battuto il Real preparano la trappola

Martinez ha anche commentato l'ipotesi di un cambio in panchina: "Cambiare, cambiare, cambiare allenatore? E le altre aree? Non posso dire altro. È facile dare la colpa all'allenatore, è facile dare la colpa ai giocatori, ma cosa succede nelle altre aree?". La posizione di Carrick però è sempre più in bilico. Dall'Inghilterra arrivano voci di una possibile ultima spiaggia per l'ex centrocampista contro il Leeds. Tra i possibili candidati per sostituirlo c'è Antonio Conte. 

Leggi anche
Cristiano Ronaldo alla Juventus

Scontro infinito tra Juve e Cristiano Ronaldo: ricorso per gli stipendi nel periodo Covid

 L'ex Napoli è attualmente senza panchina e recentemente, intervistato dal The Athletic, ha svelato quale potrebbe essere il profilo della sua prossima squadra: "Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi per rispolverare quella storia e farla tornare a splendere. "Se arrivi in un club la cui storia parla da sola - una storia fatta di trofei, titoli e vittorie - puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora oggi non ci riuscisse. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore - e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti - quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: 'Possiamo vincere'". Lo United potrebbe essere proprio la "grande decaduta" che Antonio cerca per ripartire

Leggi anche

Conte prepara il ritorno in panchina e strizza l’occhio alle big deluse: messaggio alla Juve?

calciomercato
conte
lisandro
martinez
antonio conte
panchina

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

Tutti pazzi per JJ Gabriel: il Real prova lo scatto per il 16enne che ha stregato l'Europa

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

Romano fa gola a Juve e Inter: "Non hanno bussato direttamente ma desta interesse, sull'addio a gennaio..."

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:53
Napoli, Manna: "Rinnovo McTominay? Ha 2 anni di contratto, lui vuole restare e noi lo vogliamo qui"
19:58
Mourinho blinda Endrick in vista di gennaio: "Non ha bisogno di andare in prestito, può fare bene qui"
16:34
Milan, Pavlovic rinnova fino al 2031: il centrale in sede per la firma
13:45
Il Frosinone blinda Oyono, rinnovato il contratto fino al 2029
Carvajal
11:57
Dani Carvajal torna in pista: il terzino ha firmato da svincolato con il Getafe