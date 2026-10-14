Caos a Manchester, i giocatori chiedono rinforzi: l'ombra di Conte piomba su Carrick

Nelle interviste post Champions si è scatenata anche un'ulteriore bufera: Lisandro Martinez ha speso parole nette e decise contro il board del club. Dopo il ko al Metropolitano, il difensore argentino ha ammesso le responsabilità dei calciatori definendo la prestazione di squadra "pessima" ma ha anche chiesto maggiori investimenti per rinforzare la rosa. "Devo controllarmi, ma a volte quello che succede in campo è il riflesso, lo specchio, di ciò che è il nostro club in questo momento. La scorsa stagione è stata fantastica, ma adesso siamo lontani dalle migliori squadre. Dobbiamo portare altri giocatori per poter competere". Martinez chiama in causa indirettamente Jason Wilcox, direttore tecnico del club e la società: "Mi aspetto di più da lui. Mi aspetto di più da tutti. Servono maggiori investimenti? Sì, al cento per cento".