MLS, ROONEY CHIUDE AL RITORNO IN PREMIER LEAGUE

29/10/2018

L'esaltante campionato con il DC United ha fatto accendere, nuovamente, i riflettori su Wayne Rooney. Autore di 12 reti nella regular season, l'inglese ha fatto sapere tramite il suo entourage che non ha intenzione di tornare in Inghilterra a giocare in Premier League: "Ama l'America e non gli manca la negatività che sta intorno alla Premier. Tanti club sono interessati a lui, ma riuscire a convincerlo sarà impossibile", le parole di uno degli agenti di Rooney al Mirror.