Calciomercato Napoli, James Rodriguez vuole l'Atletico Madrid

14/07/2019

"Bombazo a la vista". Il quotidiano spagnolo Marca ha aperto così l'edizione della domenica, con una "bomba" di calciomercato: " James Rodriguez vuole l'Atletico Madrid ". Per i tifosi del Napoli non esattamente una bellissima notizia, anche se le recenti parole di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti avevano fatto intuire che la trattativa per il colombiano si era complicata.

Secondo Marca, dunque, il desiderio di James Rodriguez di vivere a Madrid farebbe la differenza. Anche per l'Atletico non sarà facile, perché come ha spiegato De Laurentiis, il Real Madrid (proprietario del cartellino) pone condizioni proibitive ai possibili acquirenti e non accetta per ora un prestito con diritto di riscatto. Ma è chiaro che le risorse a disposizione dell'Atletico sono differenti.



L'Atletico ha già investito ingenti risorse su Joao Felix, pagandolo 126 milioni, ma Simeone, disposto anche a cambiare modulo dopo l'addio di Griezmann, sarebbe felice di accogliere il colombiano che incantò al Mondiale del 2014 e poi non è riuscito a mantenersi su quei livelli stratosferici. Il Cholo lo rilancerebbe, Ancelotti proverà a mandare altri sms per convincere James che starà meglio a Napoli.