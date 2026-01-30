Roma, occhio a Celik in scadenza: no al rinnovo, apertura alla destinazione Juventus

30 Gen 2026 - 00:01
© IPA

© IPA

Zeki Celik potrebbe lasciare la Roma, con cui ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma non l'Italia. L'esterno turco avrebbe infatti aperto alla destinazione Juventus, che potrebbe così aggiungerlo alla rosa senza dover sborsare alcun indennizzo al club giallorosso. 

Da tempo, la Roma si è mossa per provare a convincerlo a rinnovare il contratto, ma Celik non avrebbe alcuna intenzione di accettare la proposta, probabilmente anche perché c'è il club bianconero alla finestra, pronto ad accoglierlo in caso di addio a scadenza. Per il classe 1997, 28 presenze in stagione con la squadra di Gasperini, di cui 19 in campionato, dove ha trovato l'unica rete nel successo contro l'Udinese.

Oltre a 58 presenze con la nazionale turca allenata da Vincenzo Montella, dal 2018 al 2022 Celik ha giocato in Francia con il Lille, dove ha vinto la Ligue 1 nel 2021. Dal 2022 è un giocatore della Roma. 

mercato
roma
celik

