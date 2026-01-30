Roma, occhio a Celik in scadenza: no al rinnovo, apertura alla destinazione Juventus

Da tempo, la Roma si è mossa per provare a convincerlo a rinnovare il contratto, ma Celik non avrebbe alcuna intenzione di accettare la proposta, probabilmente anche perché c'è il club bianconero alla finestra, pronto ad accoglierlo in caso di addio a scadenza. Per il classe 1997, 28 presenze in stagione con la squadra di Gasperini, di cui 19 in campionato, dove ha trovato l'unica rete nel successo contro l'Udinese.