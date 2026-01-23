Napoli, torna di moda la pista Juanlu Sanchez del Siviglia
L'arrivo di Giovane dal Verona potrebbe non essere abbastanza per il Napoli, che nelle scorse ore ha già salutato Lang e Lucca. L'ultima idea di mercato è un ritorno al passato e riguarda Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia che era già entrato nel mirino azzurro nella scorsa estate.
Anche la Juventus è interessata allo spagnolo classe 2003, ma il Napoli proverà a far valere i contatti iniziati negli scorsi mesi per arrivare al giocatore.