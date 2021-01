Mercato: fatta per il ritorno in Italia di Maicon, Balotelli lo accoglie sui social

AFFARE FATTO

Maicon Douglas Sisenando è pronto a rientrare in Italia. Sembra tutto fatto per il passaggio del terzino brasiliano al Sona, club di Serie D, come confermato dal ds della società Claudio Ferrarese: "Questa, secondo me, è un'operazione senza precedenti nella storia del calcio - ha detto entusiasta - Un campione della nazionale brasiliana, l'eroe del Triplete nerazzurro, uno dei migliori laterali della storia ha scelto di vestire la maglia del Sona in Serie D". Il ritorno di Maicon è stato accolto con gioia anche da un suo ex compagno, Mario Balotelli, che ha postato tra le storie di Instagram una foto di loro due insieme alla Pinetina.

Ferrarese ha specificato che l'ex Inter e Roma sbarcherà in Italia nei prossimi giorni: "Fino a quando non sarà dentro il nostro centro sportivo io non sarò tranquillo - ha scherzato ai microfoni di Tmw - Il grande giorno arriverà giovedì: andrò personalmente a prenderlo all’aeroporto di Milano. Tra domani e dopodomani faremo l’ultima call col ragazzo per definire i dettagli della sua partenza dal Brasile. È tutto a posto, non vediamo l’ora di abbracciarlo".

L'operazione, per altro, è stata più semplice del previsto: "Convincere il giocatore è stato più facile di quanto mi aspettassi. Col Sona ci alleniamo praticamente sul Lago di Garda, uno scenario davvero suggestivo e molto vicino a quella Milano che Maicon tanto ama".

IL BENTORNATO DI BALOTELLI