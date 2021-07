Mercato, è un’estate di esuberi

MERCATO

In Italia come all’estero sono tanti i giocatori che non rientrano nei progetti dei rispettivi club e possono diventare occasioni per altri

di

Massimo Veronelli

Estate stagione del mercato, estate ora più che mai stagione di esuberi. Giocatori che non rientrano nei progetti dei club, ma possono diventare occasioni da cogliere al volo (disponibilità economiche e ingaggi permettendo). Esubero è infatti spesso sinonimo di elemento difficile da piazzare, col peso degli stipendi ostacolo principale per gli acquirenti. La lista come al solito è lunga… Getty Images

L'Inter campione d'Italia, ceduti Joao Mario e Dalbert, ha ancora in rosa Vidal e deve far uscire Lazaro e Nainggolan e valutare per esempio Perisic.

Pedro, Pastore, Nzonzi, Santon, Fazio, Coric, Olsen tutti profili incompatibili col nuovo progetto romanista di Josè Mourinho, Kluivert nel frattempo è già andato al Nizza.

Imperativo vendere anche per la dirigenza del Milan, per realizzare i prossimi colpi di un mercato già pieno di movimenti in entrata. In uscita dai rossoneri innanzitutto Conti, Caldara e Castillejo ma, per evitare sacrifici dolorosi, come Pobega, si lavora anche alla collocazione di Hauge. Magari per finanziare l'operazione Ilicic, ormai alla fine del suo percorso con Gasperini all'Atalanta.

Alla Continassa Ramsey, Rugani e De Sciglio sono liberi di cercare altre sistemazioni, con gli ultimi due pronti a giocarsi le carte con Allegri in caso di permanenza alla Juve.

Ounas è l'occasione proposta dal Napoli. Medel quella del Bologna. Zaza, Verdi, Linetty, Iago Falque possono lasciare il Toro in presenza di circostanze favorevoli. Murru, Murillo, Caprari, Bonazzoli sono gli esuberi della Samp.

Problema comune a grandi e piccoli, e pure ai top club europei: il Paris Saint Germain pigliatutto vorrebbe liberarsi dei portieri Sergio Rico ed Areola, e poi dei vari Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha e Sarabia… Per non parlare del Barcellona, con un valore di calciatori in uscita di quasi 260 milioni di euro! Ecco alcuni nomi: Lenglet, Umtiti, Pjanic, Coutinho, Dembelè Braithwaite e Griezmann.

