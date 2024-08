La Juventus ha chiesto Kalulu al Milan: c'è l'ok del giocatore, ora l'intesa tra i club

LA MOSSA

Sfumato Todibo, il rossonero è diventato la scelta per la formazione di Motta. Prima offerta: prestito oneroso più obbligo di riscatto condizionato

La Juventus ha messo nel proprio mirino Pierre Kalulu per rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta. Sfumato Todibo, che ha preferito accettare l'offerta del West Ham in Premier League, la dirigenza bianconera ha bussato alla porta del Milan per sondare l'eventualità della cessione del difensore centrale francese, abile anche a giocare sulla fascia. La volontà della Juventus, che ha incassato la disponibilità del giocatore - che non parte titolare - al trasferimento, è quella di imbastire una trattativa per un prestito oneroso mentre la società rossonera vuole ragionare solo per un trasferimento a titolo definitivo.

Proprio qui sta l'intoppo in un affare che potrebbe nascere, crescere e concretizzarsi nel giro di poco tempo. La Juventus avrebbe già inviato una prima proposta ufficiale al Milan, segno delle intenzioni serie nei discorsi, per un prestito oneroso da 3 milioni di euro più 14 di riscatto obbligatorio, ma solo al maturare di determinate condizioni. La società rossonera però ha fatto sapere di essere disposta a parlare della questione solamente in presenza di un'offerta per il trasferimento a titolo definitivo in bianconero per non meno di 20 milioni di euro per una plusvalenza che sarebbe in ogni caso netta. Kalulu infatti, a differenza di Thiaw, non sarebbe tra quelli messi sul mercato dalla dirigenza rossonera.

Gli arrivi di Pavlovic per il settore centrale ed Emerson Royal per la fascia destra però hanno ristretto ulteriormente lo spazio del francese che, condizionato dagli infortuni, nella scorsa stagione ha perso il posto da titolare al fianco di Tomori. Anche per questo avrebbe già dato la propria disponibilità a cambiare aria, lasciando però la decisione alla società senza forzare la mano.