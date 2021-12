Mbappè: "Il Real? Ora penso solo a batterlo in Champions"

PSG

Il francese: "Ora voglio vincere tutto con il Psg"

"Se me ne andrò dal Psg? Certamente non a gennaio. Al 100% finirò questa stagione con la mia attuale squadra". Così, a Dubai dove ha ricevuto il premio 'Globe Soccer Awards', Kylian Mbappè, intervistato dalla Cnn, ha risposto a una domanda sul suo futuro e sull'interessamento nei suoi confronti da parte del Real Madrid. "Darò tutto ciò che ho per vincere la Champions League, il campionato e la coppa - ha detto ancora Mbappè -. E per dare felicità ai tifosi perché se lo meritano. Sono stato onesto. La permanenza al Psg? Ho fatto quello che ho nel cuore, e sono felice di restare, questa è anche la mia città, Parigi è dove sono nato e cresciuto. Ora voglio vincere tutto in questa stagione".

Secondo il campione del mondo 2018, "giocare per il Psg è una sensazione incredibile, giochi e lo fai con la famiglia e gli amici al tuo fianco. E' un grande piacere dire, ai miei amici, che gioco con Messi. Ci divertiremo a vederlo a Parigi. E' un momento fantastico nella storia del calcio". Ma allora non pensa più al Real? "L'unica cosa che ho in mente è battere il Real Madrid a febbraio e marzo - ha risposto il francese riferendosi alla doppia sfida degli ottavi di Champions -. Dobbiamo essere pronti. E' ora. E' la parte più importante della stagione. Certo, ora vogliamo fare un salto di qualità. Sono due anni che arriviamo in finale, in semifinale, ma ora vogliamo vincere". "Comunque non rimpiango di aver detto, l'estate scorsa - ha aggiunto -, che avrei voluto andare al Real: sono stato onesto, ho detto ciò che sentivo in quel momento".