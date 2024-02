Mbappé, il Real Madrid incendia i social

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale e a poche ore dal giorno in cui i giocatori in scadenza saranno di fatto svincolati, il Real Madrid scuote il mondo social con un criptico post in cui annuncia importanti novità in arrivo domani che ha letteralmente incendiato i tifosi. Tutti hanno subito pensato a Kylian Mbappé, che secondo la Bild a Madrid guadagnerà 70 milioni in 5 stagioni, e hanno inondato i commenti di tartarughe, ma come spiega Marca si tratterebbe invece dell'annuncio di un nuovo sponsor che comparirà sulle maglie dei Blancos.