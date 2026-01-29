L'ex Milan Strand Larsen va al Palace: affare da oltre 50 milioni

Nelle giovanili rossonere non aveva lasciato segno, nelle ultime due stagioni però si può dire che il suo talento è sbocciato definitivamente: Jorgen Strand Larsen a suon di gol si è fatto la nomea di uno dei centravanti più interessanti della Premier League (14 nella passata stagione con i Wolves). Un'etichetta che il norvegese classe 2000 ha forse anche un po' pagato: in questa stagione infatti ha faticato, come tutta la sua squadra del resto, trovando soltanto una volta la via della rete. Ora, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sembra tutto fatto per il suo trasferimento al Crystal Palace per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.