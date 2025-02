Mastour: "Ho ricevuto diverse chiamate dalla Serie A"

Hachim Mastour si prepara ad affrontare l'esperienza in Kings League, tuttavia non ha nascosto di aver ricevuto diverse proposte. Il giocatore marocchino ha rivelato alcuni retroscena in un'intervista a Radio Serie A: "Ultimamente ho avuto tante richieste. Dagli Emirati Arabi, dal Qatar, ma anche dall'Europa. Io volevo tornare in Italia e sono arrivate chiamate pure dalla Serie A. Ovviamente quella di mister Brocchi potrebbe aprire strade importanti. Non ho mai giocato a calcio per soldi e io sento di avere ancora il fuoco dentro. Il mio è un obiettivo forte, andare sotto la curva dopo aver fatto gol, la cosa più bella. Sono e mi sento pronto, se qualcuno ha voglia di riscrivere una storia importante, sono qui. Non vedo l'ora. La testa c'è sempre stata, così come anche una serie di avvenimenti nel mio percorso che ho accettato, altrimenti non sarei quello che sono oggi. L'uomo viene prima del calciatore per il quale, prima o poi, arriva una fine".