Marsiglia, il retroscena di Benatia: "Tutto fatto con Fonseca. Poi scelse il Milan"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mehdi Benatia ha raccontato alcuni importanti retroscena risalenti a quando nel 2024 l'OM doveva scegliere il nuovo allenatore. Queste le parole del ds del Marsiglia: "Avevamo cercato Fonseca. Era tutto fatto, c'era l'accordo, poi a maggio, dopo che perdemmo a Bergamo con l'Atalanta, Paulo chiamò e ci disse che non se ne faceva nulla. Il 13 giugno era l'allenatore del Milan. A quel punto virammo su Conceiçao, ma quando abbiamo saputo che c'era la possibilità di prendere De Zerbi, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti".