Marsiglia, il presidente Longoria: "Pogba? Non chiudo la porta, ma..."

Il presidente dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha ribadito oggi che non ci sono "trattative avanzate" o "conversazioni in corso" con Paul Pogba, libero da quando ha lasciato la Juventus. "Sono più le persone che mi parlano di Paul che dei nostri risultati - le parole di Longoria -. Lui è un giocatore straordinario, una persona straordinaria, e ho condiviso del tempo con lui alla Juventus. Sono felice che la sua sanzione sia stata ridotta, ma al momento non ci sono discussioni avanzate, né approcci. Avremo una riunione interna questa settimana per discutere i nostri obiettivi di mercato". "Quando un giocatore di livello mondiale è sul mercato, bisogna analizzare la situazione - ha aggiunto Longoria -, ma con Pogba non ci sono conversazioni in corso e non sono state prese decisioni. Non chiudo la porta perché è sul mercato. Ma queste voci sono più speculazioni e sogni che realtà. E vorrei che le acque si calmassero un po'" Il contratto di Pogba con la Juventus è stato rescisso a fine novembre. Il centrocampista francese era stato sospeso dal settembre 2023 a seguito di un test antidoping positivo per il deidroepiandrosterone (un ormone steroideo). All'inizio di ottobre, il Tribunale arbitrale dello sport aveva ridotto la sospensione da quattro anni a 18 mesi e quindi ora il campione del mono 2018 può tornare a giocare.