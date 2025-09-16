Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Parma, ufficiale il rinnovo di Valeri fino al 2028

16 Set 2025 - 19:28
© Getty Images

© Getty Images

Il Parma ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 di Emanuele Valeri. Di seguito un estratto del comunicato: "Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con lo spirito gialloblu nel cuore. Un vero e proprio simbolo, un esempio per coloro che vogliono capire qual è il significato di Parma e di ciò che gli sta attorno: Emanuele ha colto in pochissimo tempo l’essenza dell’identità gialloblu, facendola propria e mettendola al servizio dei suoi giovani compagni, per aiutarli a crescere. Non ancora 27enne, ma con 40 presenze alle spalle in gialloblu, fra Serie A Enilive e Coppa Italia, portando con sé anche 2 gol nella massima serie (realizzati contro Venezia e Lecce nel 2024/25), l’esterno è stato titolare nei primi 4 match di questo avvio di stagione (tre in Serie A Enilive e una in Coppa Italia Frecciarossa): un percorso di crescita continua che fortifica la sua leadership in gialloblu". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:27
Liverpool, Slot sul mercato faraonico: "Per rinforzarsi bisogna spendere così"
20:33
Bayern, Eberl su rinnovo di Upamecano: "Nessun progresso"
19:28
Parma, ufficiale il rinnovo di Valeri fino al 2028
18:13
Adzic, il retroscena: "Ha detto no al Bologna per rimanere alla Juve"
17:35
Bologna, l'ad Fenucci: "Rinnovo Orsolini? A breve parleremo con l'agente"