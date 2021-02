Manchester United, Solskjaer: "Pogba? Nessuno ha il posto assicurato"

MERCATO

Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, il Manchester United ha trovato continuità ed è in lotta per il titolo con i cugini del City, ma nonostante l’ambiente a casa Red Devils sia molto più sereno, non si spengono mai i rumors di mercato relativi a Paul Pogba. A riaccendere le voci di un possibile addio del centrocampista francese, che è in scadenza nel 2022, ci ha pensato stavolta Ole Gunnar Solskjaer, che nella conferenza di vigilia della sfida con l’Everton di Ancelotti non ha usato giri di parole: "Nessuno ha garantito un posto nella squadra, la pandemia ha cambiato tutto” ha detto il tecnico dello United.

Parole che lasciano aperta ogni ipotesi sul futuro del francese e che riportano alla mente le dichiarazioni del suo agente, Mino Raiola, a inizio dicembre ("Pogba infelice a Manchester, deve cambiare aria"). L’ex Juve come detto sta entrando nel suo ultimo anno di contratto e lo United deve decidere se metterlo sul mercato in estate o rischiare di perderlo a zero nella sessione estiva del 2022.

“Penso ancora che stiamo facendo la stessa pianificazione e preparazione, ma ovviamente la pandemia ha cambiato il mercato, ha cambiato il mondo e potrebbe influenzare ciò che possiamo fare", ha detto Solskjaer parlando del francese e subito a Torino e a Madrid hanno drizzato le antenne. Non è un mistero infatti che la Juventus voglia riportare Pogba in Italia e il centrocampista non ha mai nascosto il proprio gradimento, ma la concorrenza del Real, anche se al momento la posizione di Zidane è in bilico, è davvero molto forte.

Allo stato attuale anzi le merengues sembrano poter essere in vantaggio, perché la Juve non potrebbe permettersi di spendere oltre 100 milioni per il cartellino di Pogba e almeno 15 l’anno per il suo stipendio, ma vista la grave crisi economica generale dovuta alla pandemia certe cifre potrebbero essere proibitive anche per la Casa Blanca. Ecco perché, in caso di mancato rinnovo tra United e Pogba, i Red Devils potrebbero acconsentire alla cessione del centrocampista accettando, in aggiunta ai soldi, alcune contropartite tecniche a loro gradite (Dybala per esempio).

Il futuro di Pogba è tutto da scrivere, il tempo inizia a stringere e a Torino i tifosi bianconeri già sognano di poter riabbracciare il loro Polpo. Real Madrid permettendo ovviamente…