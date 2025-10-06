Xavi rivela: "Avrei potuto giocare per Inter e Milan"

© IPA
Xavi Hernandez è ormai da qualche tempo senza squadra, in attesa della chiamata giusta dopo il Barcellona. Il centrocampista spagnolo però ha rivelato qualche retroscena sulla sua carriera da calciatore. In particolare riguardo a un suo possibile approdo in Serie A. La prima volta fu nel '99, quando Adriano Galliani provò a portarlo al Milan: "Ero in trattativa con Galliani, è persino venuto a Barcellona con mio padre poco dopo la nostra vittoria al Mondiale Under 20 in Nigeria nel 1999. Al Barcellona, la squadra era praticamente al completo. Ho avuto la possibilità di andarci, ma non ne ero totalmente convinto".
Il secondo abboccamento con l'Italia un decennio dopo, nel 2008, prima che iniziasse l'era di Guardiola al Barcellona: "Avevo la possibilità di andare al Bayern Monaco o all'Inter. Ma la mia priorità è sempre stata il Barcellona. È vero che nei momenti difficili, con molte critiche, ho pensato di andarmene, ma il mio cuore ha sempre voluto rimanere al Barcellona", ha raccontato il tecnico spagnolo a Cronache di Spogliatoio.
