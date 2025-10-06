Xavi rivela: "Avrei potuto giocare per Inter e Milan"

Xavi Hernandez è ormai da qualche tempo senza squadra, in attesa della chiamata giusta dopo il Barcellona. Il centrocampista spagnolo però ha rivelato qualche retroscena sulla sua carriera da calciatore. In particolare riguardo a un suo possibile approdo in Serie A. La prima volta fu nel '99, quando Adriano Galliani provò a portarlo al Milan: "Ero in trattativa con Galliani, è persino venuto a Barcellona con mio padre poco dopo la nostra vittoria al Mondiale Under 20 in Nigeria nel 1999. Al Barcellona, ​​la squadra era praticamente al completo. Ho avuto la possibilità di andarci, ma non ne ero totalmente convinto".