Manchester United, Amorim in bilico: i nomi del possibile sostituto

La sconfitta per 3-1 contro il Brentford e il 14esimo posto in Premier League hanno di nuovo alimentato le voci di un possibile esonero di Ruben Amorim. Il Manchester United comincia a dubitare della capacità del tecnico portoghese di dare continuità alla squadra e per questo motivo ci sarebbero già delle riflessioni su un possibile sostituto. Secondo quanto riportato da talkSPORT, i nomi che circolano al momento sarebbero quelli di Andoni Iraola (Bournemouth), Gareth Southgate (ex ct dell'Inghilterra) e Oliver Glasner (Crystal Palace).