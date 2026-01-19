Manchester City, ufficiale l'acquisto di Guéhi dal Crystal Palace

Il Manchester City "è lieto di confermare l'ingaggio di Marc Guéhi dal Crystal Palace con un contratto di cinque anni e mezzo. Il nazionale inglese di 25 anni ha firmato un contratto che lo legherà fino all'estate del 2031". "Sono davvero felice e incredibilmente orgoglioso di essere un giocatore del Manchester City. Questo trasferimento rappresenta il coronamento di tutto il duro lavoro che ho dedicato alla mia carriera. Ora sono nel miglior club d'Inghilterra e faccio parte di una squadra incredibile di giocatori. È bello poterlo dire", ha dichiarato.