Mercato

Manchester City, ufficiale l'acquisto di Guéhi dal Crystal Palace

19 Gen 2026 - 16:43
Il Manchester City "è lieto di confermare l'ingaggio di Marc Guéhi dal Crystal Palace con un contratto di cinque anni e mezzo. Il nazionale inglese di 25 anni ha firmato un contratto che lo legherà fino all'estate del 2031". "Sono davvero felice e incredibilmente orgoglioso di essere un giocatore del Manchester City. Questo trasferimento rappresenta il coronamento di tutto il duro lavoro che ho dedicato alla mia carriera. Ora sono nel miglior club d'Inghilterra e faccio parte di una squadra incredibile di giocatori. È bello poterlo dire", ha dichiarato.   

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

01:25
Milan, Fofana incedibile

01:28
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Chievo-Douglas Costa, tutto vero: ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Dai disastri con lo United alla Serie A: Maguire offerto a cinque squadre

Mercato ora per ora
17:29
Genoa, ecco il portiere: è fatta per Bijlow del Feyenoord
17:28
Izzo rompe col Monza, su di lui c'è l'Avellino
17:11
Bari, ecco il nuovo allenatore: ufficiale il ritorno di Longo
16:43
Manchester City, ufficiale l'acquisto di Guéhi dal Crystal Palace
16:14
Inter, Akanji: "Tornare al Manchester City? Nessuna chiamata"