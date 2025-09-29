Manchester City: Bernardo Silvia via a zero, ipotesi Arabia Saudita

La stagione è appena iniziata, ma in casa Manchester City sanno che il 30 giugno 2026 scadrà il contratto di Bernardo Silva, che a quel punto sarà libero di cambiare squadra a zero. Molte squadre stanno pensando di offrire un contratto al giocatore, tra cui anche il Benfica, in caso di vittoria delle presidenziali di Joao Noronha Lopes. Non è escluso, però, che il fantasista portoghese opti per altre mete come l'Arabia Saudita, seguendo le orme di altri giocatori che dopo aver militato per tanti anni nei campionati europei, hanno preferito cambiare completamente ambiente. Il Benfica e altri club europei continueranno a osservare interessati, intanto il giocatore concluderà questa stagione sotto la guida di Pep Guardiola a Manchester.