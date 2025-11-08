Liverpool, lavori in corso per il rinnovo di Szoboszlai

Dominik Szoboszlai sempre più al centro del Liverpool. L'ungherese è uno dei pilastri del centrocampo dei Reds e uno dei leader tecnici della squadra come stanno dimostrando le ultime prestazioni. Per questi motivo i vertici del club inglese non hanno alcuna intenzione di vederlo lontano da Anfield: secondo quanto riporta Fabrizio Romano sarebbero iniziati i primi dialoghi con l'entourage del calciatore per arrivare a un rinnovo di contratto con adeguamento dello stipendio. La trattativa non è ancora in fase avanzata ma i presupposti sono ottimi perché in poco tempo si possa giungere a un accordo.