Como: il Real Madrid vuole riacquistare Ramon nel 2026

Avvio di stagione convincente per il Como e per Jacobo Ramon, sesto giocatore più utilizzato da Fabregas con già sette partite da titolare sulle spalle. La partita contro il Napoli sembra averlo consacrato come pilastro della difesa dei lariani e il Real Madrid (che gode del diritto di riacquisto) sembra aver iniziato a monitorare attentamente la situazione del classe 2005. I blancos, infatti, potrebbero riacquistare Ramon per 8 milioni già la prossima estate, Xabi Alonso ci pensa e chissà che non decida di portarlo con sé a giugno.