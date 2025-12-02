Man City, Guardiola apre al rinnovo di Foden: "Lo vogliamo qui a lungo"

Phil Foden è tornato a incantare. Il trequartista inglese dopo una stagione in chiaro scuro ha ripreso a brillare e a sfornare gol e assist per il Manchester City. Dopo la doppietta decisiva nella vittoria per 3-2 sul Leeds il suo allenaotre, Pep Guardiola, ha risposto così alle domande su un possibile rinnovo del 47: "Vogliamo che rimanga qui per molti anni. Speriamo che Phil possa trascorrere tutta la sua carriera con noi. È un giocatore speciale, tifoso del City, prodotto della nostra Academy".