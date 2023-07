Lukaku pessimista sul passaggio alla Juve: "Non credo che si farà"

MERCATO

L'attaccante si mostra dubbioso sul suo futuro rispondendo a dei tifosi che lo hanno intercettato in Belgio

© da mauro chiffi 1908 Una smorfia, il gesto della mano che indica il no e parole che confermano il tutto: "L'affare con la Juve? Non credo che si farà". Questo quanto detto stamani da Lukaku a dei tifosi (il video è stato postato da Mauro Chiffi, un tifoso dell'Inter che vive a Bruxelles, sul suo profilo Tik Tok) che lo hanno intercettato in Belgio, nei pressi della casa di mamma Adolphine. L'attaccante del Chelsea prima stringe la mano ai presenti che poi al momento dei saluti lo interrogano sul suo futuro: nel dialogo si sente prima la parola Juve, poi anche Inter e infine la richiesta di non dire mai "forza Juve" anche qualora andasse in porto l'affare. E' a questo punto che l'ex nerazzurro prima risponde "no, mai", mostra tutte le sue perplessità e conferma poi a parole il suo pessimismo sull'affare.

Il futuro dell'attaccante belga resta dunque un mistero. Per ora la certezza è che figura tra i giocatori in uscita dal Chelsea, dove però potrà accasarsi ancora non si sa. La Juve ha bisogno di cedere prima di operare in entrata ma al di là di questo non è poi così sicuro che i bianconeri siano ancora disposti a provarsi di Vlahovic per fare spazio al belga. Oltretutto le richieste del Chelsea sono considerate troppo alte per un attaccante che ha superato i 30 anni. L'Inter, invece, non ha alcuna intenzione di ricucire il rapporto e si è indirizzata altrove. Il tempo stringe e Lukaku per ora non può che allenarsi da solo, confidando in una soluzione che tarda ad arrivare, con il rischio concreto che il voltafaccia coi nerazzurri gli si ritorca pesantemente contro.