Da Retegui a Kean, da Osimhen a Vlahovic: in Serie A pronto il valzer delle punte

L’attaccante serbo è in uscita dalla Juve, che sta cercando acquirenti per l’ex Fiorentina. Vlahovic non vuole rinunciare allo stipendio monstre che gli spetta fino al termine della prossima stagione, cifra che però nessun club sembra disposto a garantirgli. Il serbo non è nel mirino del Milan, che però vuole fare un attaccante anche se come ha detto Allegri ieri in conferenza stampa in casa rossonera non c’è fretta. I rossoneri vogliono aspettare l’evoluzione del mercato, specialmente quelli che saranno i movimenti delle big di Premier League per capire se ci saranno occasioni per l’attacco. Allegri vuole una punta da alternare a Santiago Gimenez, reduce da sei mesi in rossonero non straordinari dopo il suo arrivo a gennaio dal Feyenoord. Stessa volontà che ha anche Gian Piero Gasperini a Roma, l’obiettivo del neo tecnico giallorosso è avere un’altra fonte di gol oltre ad Artem Dovbyk al centro dell’attacco nel suo 3-4-2-1. A Frederic Massara piace molto Mikautadze, possibile occasione di mercato in uscita dal Lione viste le enormi difficoltà economiche del club francese. Alla Roma piace anche Nikola Krstovic, centravanti reduce da 11 gol lo scorso anno e che ha trascinato il Lecce alla salvezza con le sue reti. Krstovic portato in Italia proprio da Pantaleo Corvino. Perché “puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare il portiere e il centravanti”.