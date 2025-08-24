Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
TRIANGOLO DI MERCATO

Donnarumma-City, c'è l'accordo: ma Ederson "blocca" ancora Gigio

Il numero 1 azzurro ha dato il via libera al trasferimento alla corte di Guardiola, ora due nodi da sciogliere: l'accordo tra Psg e inglesi e il trasferimento di Ederson al Galatasaray

24 Ago 2025 - 10:09
1 di 16
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Luce in fondo al tunnel per Gigio Donnarumma: fatto fuori da Luis Enrique al Psg, il portiere azzurro sembra ormai molto vicino a trasferirsi al Manchester City. Donnarumma e il club inglese avrebbero infatti trovato un accordo e la firma del contratto dipende ora da altri due fattori. In primis, Psg e City devono trovare un accordo sulla cifra, che dovrebbe essere di poco inferiore ai 50 milioni di euro inizialmente chiesti dai parigini. Poi, Ederson deve liberare il posto a Gigio accettando di trasferirsi al Galatasaray.

In questo gioco di incastri, l'impressione è che tutto troverà una quadra nei prossimi giorni. Guardiola ha sempre stimato Gigio e per Donnarumma il City rappresenterebbe una nuova stimolante sfida, anche da un punto di vista economico. I due club non dovrebbero faticare a incontrarsi a metà strada, vista la volontà di entrambi di chiudere l'affare. Infine, Ederson è stato messo ai margini da Guardiola, che nelle prime uscite stagionali gli ha preferito Trafford, e quindi alla fine il portiere brasiliano sarà costretto a cedere alle lusinghe turche per evitare una stagione in panchina.

Leggi anche
Donnarumma saluta i tifosi del Psg

"Grazie Parigi": Donnarumma saluta il Psg e aspetta il City, ko per colpa di Trafford

Ore calde, l'asse Gala-City è particolarmente caldo visto che i turchi stanno trattando anche Akanji e sembra quindi questione di giorni e di ore prima che il triangolo Psg-City-Gala si chiuda. Poi Gigio troverà una nuova squadra, lascia Parigi dopo quattro anni e aver vinto tutto. La missione al City sarà quella di replicare un'altra stagione mirabolante. 

donnarumma
manchester city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calabria, un "gladiatore" ad Atene: la presentazione del Panathinaikos è da brividi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:13
Niente Serie A per Nkunku: vicino all'Aston Villa
Alex Sala
10:17
Lecce: ufficiale il centrocampista spagnolo Sala
09:43
Bologna, Italiano: "Follia giocare con il mercato aperto"
23:07
Antony torna al Betis Siviglia: contatti avviati con lo United
22:14
Arsenal, colpo Eze dal Crystal Palace