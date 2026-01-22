Napoli, tutto fatto per Lucca al Nottingham: l'attaccante in serata in Inghilterra

A Napoli arriva Giovane - Intanto, il Verona ha definito la cessione del brasiliano Giovane al Napoli, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato già raggiunto e formalizzato, mentre resta da attendere soltanto l'annuncio ufficiale della società partenopea. Per il club veneto si tratta di un'operazione rilevante sia dal punto di vista economico sia strategico, che consente di generare una plusvalenza significativa. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi conclusivi prima dell'ufficialità del trasferimento.