Napoli, tutto fatto per Lucca al Nottingham: l'attaccante in serata in Inghilterra
Prestito con diritto per una cifra totale di 40 milioni di euro, nuova avventura in Premier League dopo le difficoltà in azzurro. In azzurro arriva Giovane
Lorenzo Lucca sarà un giocatore del Nottingham Forest. Alla fine è stato il club inglese a spuntarla nella corsa all'attaccante italiano, che così saluta il Napoli dopo appena 6 mesi in cui non è mai riuscito a imporsi davvero.
Il Nottingham ha messo sul piatto un pacchetto complessivo da 40 milioni di euro, fra prestito e diritto di riscatto. Un'uscita che libera parte del parco attaccanti azzurro, con il club partenopeo pronto a rituffarsi sul mercato in entrata, sbloccato anche da questa operazione.
Giornata di trattative impostata dall'agente Giuseppe Riso per tre trasferimenti in un'unica giornata: in mattinata, infatti, movimenti sull'asse Roma-Genoa, con Tommaso Baldanzi destinato al Grifone e il classe 2006 Lorenzo Venturino invece pronto a vestire la maglia giallorossa.
Per quanto riguarda Lucca, prevista entro questa sera, giovedì 22 gennaio, la partenza alla volta dell'Inghilterra. Per il classe 2000, appena due reti (contro il Cagliari in Coppa Italia e, da ex, contro il Pisa in Serie A) in 23 presenze complessive alla corte di Antonio Conte. Ora la chance di ripartire in una squadra che ha già accolto altri ex Serie A come Ndoye, Savona e Douglas Luiz.
A Napoli arriva Giovane - Intanto, il Verona ha definito la cessione del brasiliano Giovane al Napoli, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato già raggiunto e formalizzato, mentre resta da attendere soltanto l'annuncio ufficiale della società partenopea. Per il club veneto si tratta di un'operazione rilevante sia dal punto di vista economico sia strategico, che consente di generare una plusvalenza significativa. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi conclusivi prima dell'ufficialità del trasferimento.