Atalanta, è il Samardzic day: oggi visite mediche e firma sul contratto

Atalanta, è il Samardzic day. Dopo l'accordo raggiunto ieri sera tra le due società, oggi il trequartista serbo svolgerà la visite mediche con la Dea, poi la firma sul contratto fino al 2029e l'inizio dell'avventura alla coorte di Gasperini. Samardzic si trasferisce dall'Udinese all'Atalanta per 20 milioni di euro più bonus. Finito nel mirino di molti club durante l'estate, ad avere la meglio è stata la squadra nerazzurra, in cerca di rinforzi in quella posizione di campo.