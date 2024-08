Atalanta, Lookman salta il Lecce: ha chiesto di non essere convocato. Il Psg...

shock

A sorpresa, l'attaccante nigeriano salterà la sfida con il Lecce: sullo sfondo c'è l'interesse del PSG

Ademola Lookman salta la sfida con il Lecce. Nel giorno in cui l'Atalanta si appresta ad accogliere Lazar Samardzic, la vera notizia di mercato arriva dall'attaccante nigeriano: Lookman, infatti, non scenderà in campo contro il Lecce perché ha chiesto di non essere convocato. Il motivo? Probabilmente il mercato, dato che nelle ultime ore si è fatto vivo il PSG che cerca un attaccante per completare il reparto offensivo. Una situazione che andrà monitorata nelle prossime ore in attesa di dichiarazioni ufficiali.

Il club parigino nei giorni scorsi, prima della finale di Supercoppa, avrebbe sondato il terreno con l'entourage del giocatore che ha parlato dell'interesse del Psg all'Atalanta. Il club francese però non si è ancora fatto avanti con una proposta ufficiale nè ha contattato la squadra di Gasperini, il tempo è poco anche per trovare un papabile sostituto ma se Al-Khelaifi dovesse fare un'offerta irrinunciabile tutto potrebbe cambiare. Il calciatore nigeriano ha un contratto che lo lega alla Dea fino al 2027, difficilmente il club di Bergamo si libererà del suo giocatore ma si potrebbe verificare un vero e proprio intreccio di mercato con Koopmeiners. Destini incrociati? Forse, la permanenza dell'olandese potrebbe far restare Lookman, o viceversa. Gli scenari sono tanti, nelle prossime due settimane vedremo se ci sarà un vero e proprio assalto del Psg o il giocatore rimarrà in nerazzurro.