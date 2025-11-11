Milan, Modric e il rinnovo: le ultime

Luka Modric e il Milan sembrano destinati a proseguire insieme, secondo La Gazzetta dello Sport. Arrivato in estate con un contratto annuale e opzione per un ulteriore anno, il centrocampista croato ha conquistato tutto l'ambiente rossonero grazie a prestazioni costanti, leadership silenziosa e una condizione fisica impeccabile. La società, inizialmente intenzionata a valutare il legame a fine stagione, ha anticipato le riflessioni: la volontà comune di continuare è chiara, e il Milan è pronto a rinnovare il legame fino al 2027. La decisione ufficiale è attesa per la primavera del 2026.