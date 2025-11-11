Zidane pronto al ritorno in panchina? "Succederà presto"

È fermo da quasi 5 anni ma la voglia di allenare non è tramontata in Zinedine Zidane. Il francese è senza squadra dall'addio al Real Madrid nel 2021, in attea della chiamata giusta. Zizou però sembra deciso a tornare in pista il prima possibile, tanto da rispndere così a chi gli chiede quando ci sarà il grande ritorno: "Succederà presto, molto presto". Il sogno, già ammesso in passato, di Zidane è diventare ct della Francia: Deschamps dopo il Mondiale saluterà e l'ex Juve è in pole per sostituirlo.