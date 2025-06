Liverpool, tutto fatto per Wirtz: colpo record da 150 milioni

Il Liverpool è scatenato sul mercato. Dopo aver acquistato Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen per 35 milioni di euro, e aver praticamente chiuso l'acquisto di Milos Kerkez dal Bournemouth per 45 milioni di sterline, i Reds mettono a segno un altro colpo. Infatti, è tutto fatto per il passaggio di Florian Wirtz dal Leverkusen al Liverpool per una cifra che si aggira attorno ai 150 milioni di euro, bonus compresi. Sono così 230 i milioni spesi dal club di Slot in questo inizio di mercato.