Liverpool, pronta un'offerta al Real Madrid per Camavinga

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il Liverpool starebbe preparando l'assalto a Eduardo Camavinga. I Reds potrebbero offrire 60 milioni di euro al Real Madrid per ingaggiare il centrocampista nella prossima stagione. La trattativa, però, potrebbe risultare abbastanza complicata: oltre al contratto in scadenza nel 2029, il francese non ha mai manifestato l'intenzione di lasciare i Blancos. Inoltre, sulle tracce di Camavinga ci sarebbero anche Manchester United, Paris Saint-Germain e Chelsea.