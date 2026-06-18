Liverpool, parte l'assalto a Diomande: no alla prima offerta da 100 milioni

Yan Diomande è pronto a infiammare la prossima sessione di mercato. Sull'esterno del Lipsia che sta brillando al Mondiale con la Costa d'Avorio ci sono già tantissime big europee. La prima che si è mossa concretamente per acquistarlo è il Liverpool. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i Reds avrebbero presentato al club tedesco della Red Bull la prima offerta per l'esterno ivoriano: un pacchetto da 100 milioni di euro (90+10) tra parte fissa e bonus. Il Lipsia ha rifiutato e per il suo gioiello ne chiede almeno 120. La sensazione è che qualcuno, ammaliato dalle giocate di Diomande, potrà spingersi a fare follie.