Liverpool, Darwin Nunez in uscita

Il suo arrivo a Liverpool era stato accolto con grande entusiasmo. Ora però, dopo due anni e mezzo al di sotto delle aspettative, Darwin Nunez è sempre più lontano dai Reds. Arrivato per 85 milioni dal Benifca, l’uruguaiano doveva essere la risposta a Erling Haaland. Le sua parabola ad Anfield non è stata come i dirigenti avevano sperato: oggi Nunez si trova spesso relegato in panchina per scelta tecnica. "Per la seconda volta di fila non sono soddisfatto dell'impegno messo da Darwin in allenamento", queste le parole del suo tecnico, Arne Slot, che confermano come si sia rotto qualcosa tra giocatore e ambiente. Secondo alcuni rumors già a gennaio Nunez era stato vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, all'Al Nassr. In estate i tempi potrebbero essere davvero maturi per un addio definitivo.