Liga, Mario Mandzukic firma col Celta Vigo

SPAGNA

Manca solo l'ufficialità, ma Mario Mandzukic sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Celta Vigo. Tutto fatto con l'attaccante croato che torna a giocare in Spagna dopo aver indossato, sempre nella Liga, la maglia dell'Atletico Madrid dal 2014 al 2015. Nella scorsa sessione di mercato, Mandzukic era stato a un passo dal tornare in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Prima di allora aveva giocato in Qatar vestendo la maglia dell'Al-Duhail. lapresse

Mr. No Good, come era soprannominato ai tempi della Juve, ha avuto la sua parentisi calcistica più felice proprio con la maglia dei bianconeri di Torino. Con Allegri allenatore ha vinto quasi tutto ed è stato anello fondamentale della squadra. I rapporti col club si sono poi deteriorati al punto da essere messo fuori squadra e costretto ad andar via scegliendo appunto il Qatar.

Ora torna in Spagna per cercare di risollevare la stagione del Celta che ha soli 7 punti in classifica e naviga nella burrascose acque della zona retrocessione.