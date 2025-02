Lewandowski-Barça, c'è l'accordo per un'altra stagione

Robert Lewandowski resterà per un'altra stagione al Barcellona. Sebbene nel suo contratto ci fosse la clausola di un rinnovo automatico in caso di disputa di metà delle partite - cosa che avrebbe fatto lunedì prossimo contro il Rayo Vallecano , contro cui giocherà la sua 34esima partita della stagione - secondo quanto il Mundo Deportivo è riuscito a scoprire da fonti a conoscenza delle trattative, il 36enne attaccante polacco avrebbe già un accordo chiuso con il Barça per continuare per un'altra stagione (senza opzione per la stagione successiva).