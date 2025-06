Leoni e Suzuki fuori dal mercato. Cherubini: "Vogliamo tenerli un altro anno"

“Leoni e Suzuki piacciono molto e ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato”. La chiusura alle tante pretendenti per Giovanni Leoni e Zion Suzuki arriva direttamente dall’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini. Per Leoni le sirene suonano soprattutto dalle big italiane, con Milan e Inter pronte a scatenare un vero e proprio derby di mercato. Suzuki invece piace molto in Premier League, ma il piano della dirigenza Ducale è di rinviare al 2026 qualsiasi discorso di cessioni per i due giovani: “La volontà sia della proprietà che dell’area tecnica è tenere questi ragazzi per un altro anno. Poi nel calcio moderno può accadere di tutto - ha aggiunto Cherubini a La Gazzetta di Parma - noi però vogliamo tenerli perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro”.