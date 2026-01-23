L'Inter abbraccia Jakirovic: visite mediche per il difensore classe 2008

L'Inter abbraccia Leon Jakirovic. Il giovane difensore centrale croato classe 2008 è arrivato giovedì sera a Milano, accompagnato dalla mamma e dal suo entourage. Il club nerazzurro lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria per 2,5 milioni di euro più altrettanti di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Venerdì mattina ha iniziato a sottoporsi alle visite mediche cui seguirà la firma del contratto di 5 anni e mezzo. Un anno fa, a 17 anni, il suo esordio in Champions League nella vittoria per 2-1 sul Milan.