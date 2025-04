Leeds, Junior Firpo: "Vorrei giocare ancora qui"

Junior Firpo è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Leeds in Premier League. Il calciatore dominicano ha attirato l'attenzione di numerosi club, tuttavia non è escluso possa rimanere in Inghilterra anche la prossima stagione. "Non so dove giocherò la prossima stagione, non posso rispondere, sono concentrato sul campionato e non voglio distrarmi. Ci saranno stati degli approcci, sarebbe un bel riconoscimento della mia stagione - ha spiegato Firpo in un'intervista a Marca -. Ancora al Leeds? Io sto bene qui e poi... chi non vorrebbe giocare in Premier League? I miei due anni in Premier non sono stati affatto buoni. Ho avuto molti infortuni, il COVID... Mi dispiace perché penso che con Bielsa, nella forma in cui sono ora, la storia sarebbe stata diversa. Penso di essere un giocatore da Premier League".