Un campione del mondo per il Lecce: si tratta il prestito di Umtiti dal Barcellona

Il Lecce è a un passo dal portare al Via del Mare un campione del mondo per la difesa di Marco Baroni. La società giallorossa è in trattativa avanzata con il Barcellona per Samuel Umtiti, centrale classe 1993 e protagonista del Mondiale vinto con la Francia nel 2018. I discorsi con i catalani stanno proseguendo spediti con la formula del prestito per il giocatore che, fuori dai piani di Xavi, ha un contratto in scadenza nel 2026.