Lecce, Krstovic piace in Premier League: ci pensa il neopromosso Leeds

Nikola Krstovic sarà uno dei nomi caldi del mercato estivo. Il centravanti del Lecce, reduce da 18 gol realizzati in due stagioni in Serie A, può essere l'ennesimo pezzo pregiato scovato da Pantaleo Corvino e rivenduto a peso d'oro. Dopo aver ceduto Patrick Dorgu a gennaio al Manchester United per circa 40 milioni, anche Krstovic potrebbe avere un futuro in Premier League. Il centravanti montenegrino è nel mirino del neopromosso Leeds United, che cerca un centravanti intorno al quale costruire la fase offensiva per la stagione in Premier. La richiesta del Lecce è di circa 30 milioni di euro, con Krstovic che in Italia piace anche al Milan e alla Roma.